Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
Песков отметил, что Пригожин является предпринимателем и бизнесменом.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
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Народные новостивчера в 11:56