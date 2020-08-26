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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Песков отметил, что Пригожин является предпринимателем и бизнесменом.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
 о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
Блокнот.рувчера в 11:19
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«Если отдаст Богу душу»: Пригожин рассказал, когда не будет «преследовать» Навального

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РИА Новости03:24
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Зеленский признал, что не все страны Евросоюза готовы принять Украину

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После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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