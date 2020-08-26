Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
Подробнее о событии
«Конкорд»: Пригожин не будет раскрывать шаги по взысканию долга с Навального и Соболь
Экономика сегодня07:45