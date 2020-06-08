Коронавирус

ТАССТАССПесков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
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Дмитрий Песков
Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 08:29

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