Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, власти и правоохранительные органы фиксируют возросшее за последнее время количество преступлений.

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 30

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 31

Наука Коронавирус по легким бьет сильнее, чем атипичная пневмония Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на South China Morning Post, ученые из Университета Гонконга (HKU) взяли у шести пациентов пробы тканей легких. 12

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.

Наука Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. 247

Общество В Кузбассе резко поднялись цены на имбирь Специалисты антимонопольной службы вышли в рейд и убедились: ещё неделю назад имбирь стоил 230 рублей за килограмм, сейчас – 900. 1

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Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 203

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Происшествия В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. 20

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Кино Netflix выпустит зомби-сериал «Все мы мертвы» по мотивам корейского веб-комикса Стриминговый сервис Netflix заказал зомби-сериал «All of Us Are Dead» («Все мы мертвы»), основанный на корейском веб-комиксе «Now at Our School» («Сейчас в нашей школе»), сообщает Deadline.

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Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

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Шоу-бизнес Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"». 11

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Общество Голикова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве «К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато», - объяснила она, добавив, что ей бы очень хотелось, чтобы «нарастание превратилось в плато». 2