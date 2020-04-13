Общество
Газета.RuПесков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, власти и правоохранительные органы фиксируют возросшее за последнее время количество преступлений.
Читать в источнике
Оценить2,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
«Истеричные проявления»: Кремль о прогнозах роста преступности «как в 90-х»
Национальная служба новостей06:16
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Футбол
Сутормин: «На карантине заметил, что стал меньше есть»
Энергии тратится меньше, чем в обычные дни.
Sport24.ru 09:52
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Энергетика
Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке
Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
Lenta.ru 04:08
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Общество
Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
Здоровье
Мясников: Врачи не могут остановить распространение эпидемии
Главврач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил особенности ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России, а также пояснил, кто может, на его взгляд, остановить эпидемию.
Росбалт 11 апреля в 11:26
Финансы
Внешний долг России снизился на 8,3%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
Гаджеты
Стартовали продажи бюджетных смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro
В свою очередь, Honor Play 4T Pro отличается от «младшей» версии 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD +, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, более мощным процессором Kirin 810 и тройной основной камерой на 48, 8 и 2 мегапикселя.
Профиль 06:18
Происшествия
В Тульской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом
В Тульской области зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, заявил минздрав Тульской области 13 апреля на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 05:50
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Экономика
Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом
Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
Общество
Голикова прокомментировала данные о числе заболевших коронавирусом
В России в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается на 17–18% в день, это позволяет надеяться на отсутствие экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Москва 24 07:46
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР
Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».
Live24 03:54
Общество
Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу
Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ.
ИА Красная Весна 07:24
Футбол
Ахмедов: «„Краснодар“ ради Галицкого должен стать чемпионом, человек заслуживает этого»
Sport24.ru 09:33
Общество
Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса
Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН 11 апреля в 14:01
Общество
Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 11 апреля в 16:53
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
Кино
Премьера фильма «Фея» с Константином Хабенским пройдет в сети
Премьера нового фильма Анны Меликян "Фея" состоится в сети.
Piter.tv 09:52
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
RT на русском 09:56
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».
Культуромания 10:17
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51