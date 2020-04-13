Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, власти и правоохранительные органы фиксируют возросшее за последнее время количество преступлений.

Политика Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 5

Общество Академик спрогнозировал пик коронавируса в России Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля. 196

Здоровье Мясников: Врачи не могут остановить распространение эпидемии Главврач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил особенности ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России, а также пояснил, кто может, на его взгляд, остановить эпидемию. 2,1K

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Происшествия В Тульской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом В Тульской области зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, заявил минздрав Тульской области 13 апреля на сайте ведомства. 20

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Экономика Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов. 7

Общество Голикова прокомментировала данные о числе заболевших коронавирусом В России в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается на 17–18% в день, это позволяет надеяться на отсутствие экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 544

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Политика Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ. 371

Общество Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу. 12