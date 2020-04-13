"Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой", - констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, власти и правоохранительные органы фиксируют возросшее за последнее время количество преступлений.

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