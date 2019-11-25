Политика
Московский КомсомолецПесков прокомментировал рост протестов в России в 2019 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться цифр социологов, а уже потом реагировать, комментируя вопрос о росте массовых протестов в России в 2019 году. Песков отметил, что это обычный фон, всегда была реакция общества на те или иные значимые события.
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с чего всё началось
Социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.Коммерсантъвчера в 17:44
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Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Авто
В России появился в продаже редкий мотоцикл за 11,5 миллиона рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже мотоцикла Confederate Combat Fighter G51 Black Flag за 11 500 000 рублей.
Общество
Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan продолжает готовить к выпуску новое поколение кроссовера X-Trail, сохраняющего свой порядком устаревший облик с 2013 года.
Музыка
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Общество
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Экономика
Коэффициенты-дефляторы на 2020 год еще могут измениться
Не прошло и месяца с момента официального опубликования приказа Минэкономразвития, утвердившего коэффициенты-дефляторы на следующий год, а уже готов проект поправок в этот приказ.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Авто
RAV4 превратился в кроссовер Toyota Wildlander
Локализованный RAV4 вышел на китайский рынок в начале осени, а Toyota Wildlander подоспеет к концу года.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Футбол
Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.