Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков прокомментировал рост протестов в России в 2019 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться цифр социологов, а уже потом реагировать, комментируя вопрос о росте массовых протестов в России в 2019 году. Песков отметил, что это обычный фон, всегда была реакция общества на те или иные значимые события.
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с чего всё началось

Против мусора, за врачей, шамана и выборы

Социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России

Ведомости05:11

Песков прокомментировал рост протестов в России в 2019 году

Московский Комсомолец04:48

Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов

РБК04:57

Песков отказался комментировать данные о рекордной протестной активности россиян

Интерфакс05:06

В Кремле не считают 2019 год лидером по числу протестных акций

РИА Новости04:45

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Коммерсантъ04:37

Кремль не отмечает роста протестной активности в России в текущем году

ТАСС04:31
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Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Политика

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Общество

Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве

Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Известия 07:54
Авто

В России появился в продаже редкий мотоцикл за 11,5 миллиона рублей

На Авто.ру появилось объявление о продаже мотоцикла Confederate Combat Fighter G51 Black Flag за 11 500 000 рублей.
Журнал Авто.ру 05:26
Общество

Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Известия 07:52
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Политика

Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС 07:15
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Технологии

Создатель Всемирной паутины планирует изменить Интернет

Gazeta.SPb 06:16
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Газета.Ru 06:37
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Компания Nissan продолжает готовить к выпуску новое поколение кроссовера X-Trail, сохраняющего свой порядком устаревший облик с 2013 года.
Автоновости дня 05:25
Музыка

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Rambler News Service 04:30
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019

Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Lisa.ru 05:00
Экономика

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год еще могут измениться

Не прошло и месяца с момента официального опубликования приказа Минэкономразвития, утвердившего коэффициенты-дефляторы на следующий год, а уже готов проект поправок в этот приказ.
Главная книга 05:08
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

BFM.ru 05:06
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Известия 07:16
Авто

RAV4 превратился в кроссовер Toyota Wildlander

Локализованный RAV4 вышел на китайский рынок в начале осени, а Toyota Wildlander подоспеет к концу года.
Авторевю вчера в 19:01
Музыка

Участница из Польши победила на детском «Евровидении»

Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Накануне.Ru вчера в 16:07
Политика

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Газета.Ru 05:51
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Свободная Пресса 06:28
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
ТАСС 07:37
Футбол

Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Газета.Ru 07:38
Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
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