Социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться цифр социологов, а уже потом реагировать, комментируя вопрос о росте массовых протестов в России в 2019 году. Песков отметил, что это обычный фон, всегда была реакция общества на те или иные значимые события.

Песков прокомментировал рост протестов в России в 2019 году

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