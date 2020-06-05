Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с действиями сотрудников полиции в Екатеринбурге, пишет «ТАСС». По его мнению, МВД сможет самостоятельно разобраться с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.

Песков прокомментировал ситуацию с действиями полиции в Екатеринбурге

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