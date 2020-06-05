Общество
Моя Москва.онлайнПесков прокомментировал ситуацию с действиями полиции в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с действиями сотрудников полиции в Екатеринбурге, пишет «ТАСС». По его мнению, МВД сможет самостоятельно разобраться с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
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Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Религия
Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться
В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Общество
Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений
Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Ярославской области 8 июня, в частности, в регионе можно будет проводить спортивные соревнования без присутствия зрителей, а в некоторых районах откроются общественные бани, заявил губернатор Дмитрий Миронов в пятницу.
РИА Новости 11:59
Общество
В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу
Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Тольятти из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
Происшествия
Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой
Московский Комсомолец 07:36
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов сообщил, что переболел коронавирусом
Super.ru вчера в 11:29
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
Здоровье
От коронавируса больных избавил недорогой препарат для желудка
Цензуры.Нет 08:51
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Evo-rus.com 05:34
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Футбол
Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам
Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:26
Общество
Возле столичного управления МВД на Петровке возобновились задержания
Возле столичного управления МВД на Петровке возобновились задержания.
Эхо Москвы 12:02
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Происшествия
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
Коммерсантъ вчера в 12:34
Общество
Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать эмоций у гроба с телом Джорджа Флойда, убитого полийцескими 25 мая, и разрыдался, преклонив колено.
Газета Metro 07:26