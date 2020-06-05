Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПесков прокомментировал ситуацию с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с действиями сотрудников полиции в Екатеринбурге, пишет «ТАСС». По его мнению, МВД сможет самостоятельно разобраться с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
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Песков прокомментировал дело убитого бойцами СОБРа из-за обоев екатеринбуржца

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«Не следует преувеличивать масштабы обсуждения»: Кремль высказался по поводу гибели Владимира Таушанкова

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МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

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Общество

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Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Общество

Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Ярославской области 8 июня, в частности, в регионе можно будет проводить спортивные соревнования без присутствия зрителей, а в некоторых районах откроются общественные бани, заявил губернатор Дмитрий Миронов в пятницу.
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Общество

В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу

Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Тольятти из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 10:14
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Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

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Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
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Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

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Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам

Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
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Возле столичного управления МВД на Петровке возобновились задержания.
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Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

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Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда

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