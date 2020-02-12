Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru". Ранее пользователи опубликовали икону с российский лидером в сети.

Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

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