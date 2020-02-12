Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru". Ранее пользователи опубликовали икону с российский лидером в сети.
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Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

Газета.Ru05:54

«Иконы» с Путиным продают в Пулково к разочарованию Кремля

Телеканал 360°06:57

Песков: Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением

Znak.com06:17

В Кремле сочли неуместными «иконы» с Путиным

Интерфакс06:05

В Кремле ответили на сообщения о появлении в продаже «икон» с Путиным

РБК06:58

В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина

РИА Новости05:50

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС05:43
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Общество

Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна

Российская газета 09:35
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
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Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.
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Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

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Экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.
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Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Автоновости дня 01:03
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
RT на русском 09:24
Армия и оружие

МИД России обвинил Турцию в обострении ситуации в Идлибе

Москва считает причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
RT на русском 08:56
Армия и оружие

Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались

Военнослужащие возглавляемой США коалиции, открывшие огонь по группе местных жителей в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, действовали в рамках самообороны, говорится в заявлении международной коалиции.
РИА Новости 08:14
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«Спартак» оформил выход в плей-офф КХЛ

Российская газета вчера в 14:32
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Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
Газета.Ru 07:35
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Внук Елизаветы II объявил о разводе

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
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В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
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Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

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Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X

Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
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Происшествия

На вилле в Испании нашли мертвыми двух российских бизнесменов

Названа предположительная причина смерти российских граждан. На вилле в Испании нашли мертвыми российских граждан.
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Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
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Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

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EA вернула Need for Speed в руки Criterion Games

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Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
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Этап «Формулы-1» в Китае перенесли из-за коронавируса

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Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
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В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала.
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