Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаПесков прокомментировал ситуацию с мировыми ценами на нефть

Ранее сообщалось, что 20 апреля в ходе торгов стоимость нефти марки WTI достигала абсолютного исторического минимума – минус $40,32 за баррель.
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В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню

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Кремль: ситуацию c нефтью можно будет оценить после вступления в силу сделки ОПЕК+

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В Кремле призвали не оценивать ситуацию с нефтью по одной неделе

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В Кремле считают, что пока рано говорить о допмерах по нефти

РИА Новости06:08

В Кремле отказались реагировать на обвал нефти

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Песков рассказал о ситуации с нефтью: «Момент нелегкий»

Московский Комсомолец06:04

Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть

ТАСС05:50
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Комментарии

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Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли

Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
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В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране

Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
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Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова

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СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»

Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства.
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Немецкие врачи огласили результаты вскрытия умерших от коронавируса

По информации издания, в университетской клинике в Базеле к текущему моменту провели вскрытие 20 умерших от коронавируса людей.
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Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

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В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:44
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Происшествия

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Интерфакс вчера в 15:30
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса

Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
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Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
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Путин провел телефонный разговор с Меркель

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
RT на русском 20:16
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В России расширили список попадающих под налог на роскошь автомобилей

МонаВиста вчера в 13:45
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Стая диких собак напала на ребенка в Магадане

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Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета 11:00
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В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья

После появления в «Инстаграме» видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка.
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Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного

Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.
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В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07
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Сдачу ЕГЭ могут заменить конкурсом аттестатов

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН поддержал решение Минобрнауки и призвал заменить в этом году ЕГЭ на конкурс аттестатов и онлайн приёмные комиссии.
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В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава

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В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
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Более 700 га тайги загорелось в Забайкальском крае

В Забайкальском крае загорелись 730 га тайги в заказнике Цасучейский бор. Об этом 22 апреля сообщается на сайте регионального правительства.
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Биатлон

Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону

Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
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Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ

Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
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