Энергетика
Вестник КавказаПесков прокомментировал ситуацию с мировыми ценами на нефть
Ранее сообщалось, что 20 апреля в ходе торгов стоимость нефти марки WTI достигала абсолютного исторического минимума – минус $40,32 за баррель.
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Комментарии
Технологии
Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли
Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Политика
В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране
Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском 19:10
Единоборства
Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова
Газета.Ru 17:30
Политика
СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»
Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства.
Телеканал 360° 13:34
Общество
Немецкие врачи огласили результаты вскрытия умерших от коронавируса
По информации издания, в университетской клинике в Базеле к текущему моменту провели вскрытие 20 умерших от коронавируса людей.
АБН 06:45
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона
КиноПоиск вчера в 13:09
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:44
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Интерфакс вчера в 15:30
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
RT на русском 20:16
Авто
В России расширили список попадающих под налог на роскошь автомобилей
МонаВиста вчера в 13:45
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Происшествия
Стая диких собак напала на ребенка в Магадане
Вечерний Магадан 19:16
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета 11:00
Здоровье
В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья
После появления в «Инстаграме» видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка.
Эхо Москвы 19:05
Происшествия
Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного
Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.
АСТВ 19:59
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07
Здоровье
Сдачу ЕГЭ могут заменить конкурсом аттестатов
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН поддержал решение Минобрнауки и призвал заменить в этом году ЕГЭ на конкурс аттестатов и онлайн приёмные комиссии.
АСТВ 19:34
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец 01:03
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
Происшествия
Более 700 га тайги загорелось в Забайкальском крае
В Забайкальском крае загорелись 730 га тайги в заказнике Цасучейский бор. Об этом 22 апреля сообщается на сайте регионального правительства.
Известия вчера в 23:38
Биатлон
Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону
Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings 20 апреля в 08:40
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27