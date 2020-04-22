Энергетика
Вестник КавказаПесков прокомментировал ситуацию с мировыми ценами на нефть
Ранее сообщалось, что 20 апреля в ходе торгов стоимость нефти марки WTI достигала абсолютного исторического минимума – минус $40,32 за баррель.
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Комментарии
Общество
В России режим самоизоляции могут продлить до майских праздников
Майские праздники в России наступают с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая. Остальные дни между ними являются рабочими.
RuNews24.ru 20 апреля в 13:23
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Государственный долг Соединенных Штатов может достигнуть небывалых значений по окончании пандемии.
ToDay News Ufa 20 апреля в 01:13
Энергетика
Оптовые цены на бензин в России снизились на 11%
Оптовые цены на российский бензин снизились почти на 11%, из-за чего компании вынуждены продавать топливо себе в убыток.
iReactor 02:37
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Общество
Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева
На Москву сегодня налетел сильный ветер. По прогнозам синоптиков, ураганные порывы могут достигать 23 метров в секунду.
Комсомольская правда 10:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился милым видео с сыном Гарри
Недавно Галкин опубликовал видео с сыном, на котором показал, как они встречают новый день.
Территория новостей 09:39
Авто
УАЗ выпустил для медиков реанимобиль на базе УАЗ «Профи»
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе.
Автоновости дня 03:53
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
РБК 13:26
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК вчера в 07:25
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн 04:55
Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Указание вступит в силу 27 апреля 2020 года.
СРБ вчера в 03:34
Общество
Коммунистам по случаю 150-летия вождя приоткрыли Мавзолей
Коммерсантъ 12:38
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10