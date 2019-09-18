Вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" по Донбассу обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ сообщили, что Киев в рамках контактной группы по Украине отказывается подписывать "формулу Штайнмайера", это грозит срывом саммита в нормандском формате.

с чего всё началось

"Ведется обсуждение этой темы", - сказал Песков. Напомним, что бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи председателем ОБСЕ предложил механизм введения закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где образовались непризнанные ДНР и ЛНР.

Экономика Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.

Футбол Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Футбол «Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Авто Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность Lada 4x4 в обновленной версии, которая будет продаваться с 2020 года, получит не только новое оформление салона, но и доработанную внешность.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Армия и оружие Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

Музыка Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.

Политика Глава ФРС ответил на критику Трампа Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.

Политика Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.

Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Здоровье Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

Происшествия На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.

Политика Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.