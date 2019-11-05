Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

РИА Новости05:17

Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу до прекращения судебных претензий

ТАСС06:05

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

RT на русском05:35

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

РБК06:03

Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Известия05:53

Песков разъяснил позицию Путина по газовым переговорам с Украиной

Московский Комсомолец05:43

Песков: Позиция Путина по газовым вопросам с Украиной не изменилась

РЕН ТВ05:57
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Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Экономика

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Шоу-бизнес

Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Футбол

Глава судейского департамента: чувствую доверие руководства

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
РИА Новости 06:04
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 15:52
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика

Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
Парламентская газета 03:48
Кино

Вышел трейлер сериала «Новый Папа» с Джоном Малковичем

Культуромания 03:09
Здоровье

Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью

Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Экономика

«Нафтогаз Украины» выпустил евробонды на сумму $500 млн

Компания «Нафтогаз Украины» разместила на рынках семилетние облигации на сумму $500 млн, сообщило 5 ноября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:06
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев

"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Газета.Ru 05:20
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Музыка

Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»

РИА Новости Крым вчера в 06:47
Здоровье

Из Свердловского онкодиспансера увольняются заместители главврача и руководители отделений

Ранее из учреждения уволились заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие.
66.ru 05:28
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
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