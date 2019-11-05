Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

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