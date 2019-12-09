с чего всё началось

Вокруг столь резонансной темы и трагедии важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы. Да, какие-то версии, выходящие вперед на первом этапе, потом признаются несостоятельными. Но на определенном этапе это может быть.

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Армия и оружие Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).

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Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

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