Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Вокруг столь резонансной темы и трагедии важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы. Да, какие-то версии, выходящие вперед на первом этапе, потом признаются несостоятельными. Но на определенном этапе это может быть.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:38
с чего всё началось
В среду американское издание The New Yorker опубликовало
 интервью гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, в котором он признал, что сюжет 2014 года с версией о том, что малайзийский "Боинг" мог быть сбит украинским истребителем, был ошибочным.
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