Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

Песков объяснил поведение Лукашенко

Путин" на телеканале "Россия 1".
Вести.Ru06:00

Подробнее о событии

Песков: Россия и Белоруссия отстаивают свои интересы, стремясь при этом к сотрудничеству

ТАСС07:53

Песков отреагировал на сказанную перед встречей с Путиным фразу Лукашенко

РБК08:29

В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным

Lenta.ru07:56

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском08:59

Песков оценил слова Лукашенко о «моменте истины»

РИА Новости07:45

Песков прокомментировал упреки Лукашенко в адрес России

Московский Комсомолец06:55

Новак уточнил ситуацию с ценами на углеводороды для Белоруссии

Вести.Ru06:05
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Общество

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 14:04
Происшествия

Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524

Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Lenta.ru 13:00
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК 09:55
Армия и оружие

США перебросят в Европу более 20 тысяч солдат для учений НАТО

РЕН ТВ 10:51
Гаджеты

Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ

Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Astera 08:14
Общество

На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot

Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:41
Происшествия

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

Как писал NEWS.ru ранее, в ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки на юге Казахстана, которая перекинулась из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аухатты и Булан-Батыр, погибли 10 человек.
News.ru 14:09
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки

Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
REGNUM 06:18
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Армия и оружие

Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров

РИА Новости 07:04
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Общество

Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Вести.Ru вчера в 05:38
Футбол

Игрок забил нелепый автогол на последних минутах матча в Нидерландах

Нелепым голом в собственные ворота отметился игрок голландского "Виллем II" Майк Ндайишимий в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.
РИА Новости 14:01
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

РБК 13:40
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.
ТАСС 10:23
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Космос

НАСА обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
ToDay News Ufa 07 февраля в 12:56
Футбол

Матерацци про дерби: «Милан» претендует лишь на еврокубки, а «Интер» – на чемпионство»

Матч пройдет на фантастическом стадионе с атмосферой, которая заставляет чувствовать мурашки.
Sports.ru 14:36
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru вчера в 01:46
Происшествия

Мебельный цех загорелся во Владимирской области

Во Владимирской области загорелся мебельный цех. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.
Газета.Ru 13:48
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:55
Футбол

«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку

Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Газета.Ru 14:28
Спорт

Британская пловчиха намерена получить российское гражданство

Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
iReactor 08:37
Происшествия

В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину

Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть.
Российская газета 10:39
Интернет

В Windows 10 появилась реклама в меню «Пуск»

The GEEK 11:07
Общество

Швейцарцы поддержали закон против гомофобии

Швейцарцы поддержали принятие закона о защите сексуальных меньшинств.
Коммерсантъ 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
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