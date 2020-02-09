Политика
RT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Культура
«Для людей этот фильм станет шоком». Как прошли предпоказы документального фильма «7х7» о фигурантах дела «Сети»*
Первым фильм увидели петербуржцы 7 февраля. Предпоказ прошел в киноклубе «Открытого пространства» на ул. Достоевского, 34.
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
Футбол
«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Спорт
Российская гимнастка Дина Аверина победила на домашнем этапе Гран-при
Российская гимнастка Дина Аверина победила в личном многоборье на домашнем этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Единоборства
Шевченко нокаутировала Чукагян и третий раз защитила титул UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одержала победу над Кэтлин Чукагян на турнире UFC 247, проходившем в Хьюстоне.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Хоккей
Сборная России уступила команде Чехии в матче Евротура
Сборная Чехии по хоккею переиграла команду России в заключительном матче третьего этапа Евротура.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Общество
Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара
Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кольцовском тракте
В результате столкновения автомобиля "Volkswagen Polo" и большегруза "MAZ" погибли два человека, пишет "Екатеринбург в эфире".
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Футбол
Дзюба раскритиковал оскорбляющих его фанатов
Во время встречи отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино фанаты начали оскорблять Дзюбу.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Происшествия
Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео
Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Армия и оружие
Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.