Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
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Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Газета.Ru 03:13
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Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
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Сборная России уступила команде Чехии в матче Евротура

Сборная Чехии по хоккею переиграла команду России в заключительном матче третьего этапа Евротура.
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На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
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Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара

Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
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В результате столкновения автомобиля "Volkswagen Polo" и большегруза "MAZ" погибли два человека, пишет "Екатеринбург в эфире".
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
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Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
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Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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