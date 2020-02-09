Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
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После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
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