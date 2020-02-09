Политика
RT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-матери» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились
Говорят, что Шейк мечтала о большой и дружной семье, но Куперу это было не нужно, потому что сейчас у него в планах карьера.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Наука
Врачи по анализу крови смогут диагностировать развитие депрессии
Исследования показали, что у людей с депрессией в крови фиксируется повышенный уровень различных метаболитов триптофана.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Кино
«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве
Политика
Итоговая явка на парламентские выборы в Азербайджане составила 47,81%
Заведующий информационным центром «Выборы» секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев сообщил на брифинге, что итоговая явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%.
Общество
Китай выделяет более $10 млрд на борьбу с коронавирусом
КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда).
Кино
Специалист по графике разобрал эффекты претендентов на «Оскар 2020»
Wired выпустил ролик, посвящённый спецэффектам фильмов, номинированных на «Оскар 2020» в категории «Лучшие визуальные эффекты».
Армия и оружие
Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень
Вооруженные силы Сирии освободили от террористов за прошедшие сутки еще 18 деревень и городов, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Футбол
Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»
После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Политика
Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву
МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля, сообщает «Российская газета».
Здоровье
Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья
Если человек не добирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже, - приводит слова врача радио Sputnik.
Космос
Зонд Voyager-2 возобновил сбор данных за пределами Солнечной системы
Запущенный в августе 1977 года зонд Voyager-2 вышел за пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.