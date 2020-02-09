Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском08:59

Новак уточнил ситуацию с ценами на углеводороды для Белоруссии

Вести.Ru06:05

В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным

Lenta.ru07:56

Песков: Россия и Белоруссия отстаивают свои интересы, стремясь при этом к сотрудничеству

ТАСС07:53

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости07:45

Песков прокомментировал упреки Лукашенко в адрес России

Московский Комсомолец06:55

Песков отреагировал на сказанную перед встречей с Путиным фразу Лукашенко

РБК08:29
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Футбол

Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)

После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Свик-ТВ 08:01
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
Хоккей

Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Газета.Ru 08:48
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Происшествия

Мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке

Предполагается, что неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает портал NYC Scanner в Twitter.
Газета.Ru 09:56
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Единоборства

Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
LiveSport.ru 01:26
Хоккей

«Монреаль» переиграл «Торонто» с голом Ковальчука в овертайме

REGNUM 00:34
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Спорт

Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
ТАСС Спорт вчера в 15:42
Кино

Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

Ведомости 09:15
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Экономика

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
ТАСС 08:01
Экономика

Завод «Южный Севастополь» объявлен банкротом

Напомним, ситуация вокруг судоремонтного завода «Южный Севастополь» не раз становилась предметом публикаций ForPost.
ForPost 07:17
Здоровье

В России изменились правила назначения льготных лекарств

При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.
Российская газета вчера в 23:30
Космос

В таблице Менделеева появятся новые элементы из космоса

Live24 вчера в 10:29
Происшествия

В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Вертолет Bell 406 разбился недалеко от Лаишево, тогда как связь с судном пропала в 6 километрах от Куйбышевского водохранилища.
RuNews24.ru 07 февраля в 11:44
Происшествия

Три человека погибли при ДТП в Курской области

Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля Lada Kalina с КамАЗом в Курской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.
RT на русском 09:48
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК вчера в 06:05
Общество

Состоялся митинг за сохранение городской электрички в Перми

Business Class (Пермь) 07:50
Космос

Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
HotGeo вчера в 01:37
Общество

Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
ГлобалМСК.ру 04:07
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews 01:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

Китайские авиакомпании начали массово увольнять российских пилотов

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил источник, близкий к лётному составу авиакомпаний, передает ТАСС.
Профиль вчера в 06:04
Происшествия

На Закарпатье задержали членов вооруженной группировки — полиция Украины

Члены группировки были вооружены, поэтому к операции по задержанию были привлечены сотрудники спецподразделения «КОРД» и рота полиции особого назначения.
REGNUM 05:54
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot в киностудии «Ленфильм»

Медиазона 08:39
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