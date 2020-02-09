Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском08:59

Новак уточнил ситуацию с ценами на углеводороды для Белоруссии

Вести.Ru06:05

В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным

Lenta.ru07:56

Песков: Россия и Белоруссия отстаивают свои интересы, стремясь при этом к сотрудничеству

ТАСС07:53

Песков оценил слова Лукашенко о «моменте истины»

РИА Новости07:45

Песков прокомментировал упреки Лукашенко в адрес России

Московский Комсомолец06:55

Песков отреагировал на сказанную перед встречей с Путиным фразу Лукашенко

РБК08:29
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Происшествия

Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске

Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Lenta.ru 10:13
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 оснастят 64-мегапиксельной камерой

RuNews24.ru 06 февраля в 14:38
Происшествия

Житель Ингушетии убил сестру из-за «опозорившего семью» видео

Kazanfirst.ru 02:12
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Армия и оружие

Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР

Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР Министерство обороны Украины обнародовало планы строительства на подконтрольной киевским властям территории Донецкой и Луганской областей двух военных баз, соответствующих стандартам НАТО.
Коммерсантъ 09:27
Здоровье

В России изменились правила назначения льготных лекарств

При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.
Российская газета вчера в 23:30
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

BFM.ru 10:22
Общество

Илон Маск рассказал о худшей работе в своей жизни

Работа на лесопилке была худшей работой, которой занимался предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
Известия 11:11
Политика

В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.
ТАСС вчера в 16:02
Происшествия

В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 10:50
Здоровье

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 03:39
Общество

Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
Вести.Ru 10:01
Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

Discover24 05:53
Космос

Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр

В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
News.ru вчера в 09:23
Игры

Бета-тест сурового мультяшного вестерна West of Dead начнётся на ПК в День влюблённых

Желающие провести День влюблённых в мрачных перестрелках и в компании с не вполне живым Роном Перлманом (Ron Perlman) вскоре получат такую возможность.
3DNews 09:09
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском 07 февраля в 07:00
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ 07 февраля в 15:13
Футбол

Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»

«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
ProstoProSport 09:34
Футбол

Арустамян: у «Ювентуса» сохраняется интерес к Алексею Миранчуку

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что представители «Ювентуса» продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
Metaratings 07:25
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Газета.Ru 05:16
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
РИА Новости вчера в 06:55
Футбол

Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

Спорт-Экспресс вчера в 07:10
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Шоу-бизнес

Ида Галич поделилась фото новорожденного сына

Uznayvse.ru напоминает, что Галич долгое время скрывала свое интересное положение, но, когда во всех пабликах начали появляться ее «беременные» фотографии, она сдалась и подтвердила информацию, что скоро станет мамой.
Uznayvse.ru 07 февраля в 09:48
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