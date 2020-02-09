Политика
RT на русскомПесков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Происшествия
Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске
Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 оснастят 64-мегапиксельной камерой
Происшествия
Житель Ингушетии убил сестру из-за «опозорившего семью» видео
Армия и оружие
Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР
Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР Министерство обороны Украины обнародовало планы строительства на подконтрольной киевским властям территории Донецкой и Луганской областей двух военных баз, соответствующих стандартам НАТО.
Здоровье
В России изменились правила назначения льготных лекарств
При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
Илон Маск рассказал о худшей работе в своей жизни
Работа на лесопилке была худшей работой, которой занимался предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
Политика
В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы
Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.
Происшествия
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Здоровье
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Происшествия
СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air
По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Космос
Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр
В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
Игры
Бета-тест сурового мультяшного вестерна West of Dead начнётся на ПК в День влюблённых
Желающие провести День влюблённых в мрачных перестрелках и в компании с не вполне живым Роном Перлманом (Ron Perlman) вскоре получат такую возможность.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Футбол
Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»
«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
Футбол
Арустамян: у «Ювентуса» сохраняется интерес к Алексею Миранчуку
Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что представители «Ювентуса» продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Происшествия
В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
Футбол
Соболев забил свой первый гол за «Спартак»
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Шоу-бизнес
Ида Галич поделилась фото новорожденного сына
Uznayvse.ru напоминает, что Галич долгое время скрывала свое интересное положение, но, когда во всех пабликах начали появляться ее «беременные» фотографии, она сдалась и подтвердила информацию, что скоро станет мамой.