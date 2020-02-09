Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным
В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла на фоне разногласий сторон по нефтегазовому вопросу.
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое.
Армия и оружие
Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию
В новом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги» русы под предводительством князя Олега нападают на Норвегию, чтобы всю ее завоевать.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
В Антарктиде рекордно потеплело
В Антарктиде в феврале 2020 года температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30
Политика
Forbes предсказал США потерю технологического господства
Россия и Китай начали активнее сотрудничать из-за «технологической холодной войны», и в их альянсе роль связующего звена играет компания Huawei, пишет Forbes, отмечая, что этот союз подрывает технологическое господство США.
Биатлон
Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
Футбол
«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Общество
Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию
Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не дает пользователям выключить компьютер
Microsoft 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. В компании рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
Политика
Зеленский попросил закрыть представительства ЛНР и ДНР в Италии
Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский попросил своего коллегу, итальянского премьер-министра Джузеппе Конте закрыть в стране представительские офисы как незаконные.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек
По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Общество
Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP
Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Политика
В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.