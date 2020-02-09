В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла на фоне разногласий сторон по нефтегазовому вопросу.

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

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