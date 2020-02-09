Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла на фоне разногласий сторон по нефтегазовому вопросу.
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Песков отреагировал на сказанную перед встречей с Путиным фразу Лукашенко

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Песков объяснил поведение Александра Лукашенко

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Песков прокомментировал упреки Лукашенко в адрес России

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Песков: Россия и Белоруссия отстаивают свои интересы, стремясь при этом к сотрудничеству

ТАСС07:53

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

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В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным

Lenta.ru07:56

Новак уточнил ситуацию с ценами на углеводороды для Белоруссии

Вести.Ru06:05
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец вчера в 05:13
Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Российская газета 08:10
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

Научная Россия 07 февраля в 04:30
Энергетика

Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

В новом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги» русы под предводительством князя Олега нападают на Норвегию, чтобы всю ее завоевать.
Взгляд.ру 04:08
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

В Антарктиде рекордно потеплело

В Антарктиде в феврале 2020 года температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года.
Lenta.ru 07:20
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30

РИА Новости 07:27
Политика

Forbes предсказал США потерю технологического господства

Россия и Китай начали активнее сотрудничать из-за «технологической холодной войны», и в их альянсе роль связующего звена играет компания Huawei, пишет Forbes, отмечая, что этот союз подрывает технологическое господство США.
Взгляд.ру 07:31
Биатлон

Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
ProstoProSport 07:38
Футбол

«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
RT на русском 03:15
Общество

Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию

Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Lenta.ru 06:32
Технологии

Ошибка в Windows 7 не дает пользователям выключить компьютер

Microsoft 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. В компании рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.
ФАН 07:55
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

RT на русском 05:09
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Хоккей

Швеция разгромила Россию в матче Евротура

В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
RT на русском вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

Discover24 05:53
Политика

Зеленский попросил закрыть представительства ЛНР и ДНР в Италии

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский попросил своего коллегу, итальянского премьер-министра Джузеппе Конте закрыть в стране представительские офисы как незаконные.
RuNews24.ru 07 февраля в 23:01
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Происшествия

Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
РЕН ТВ вчера в 04:00
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
Общество

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
РЕН ТВ вчера в 21:33
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
RT на русском 07:26
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
РИА Новости 07:41
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