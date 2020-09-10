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RT на русском
RT на русском

Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

В Кремле считают намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах госсекретаря США Майка Помпео.В источнике
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RT на русском

В Кремле отреагировали на заявления США о Навальном

RT на русском09:34
Эхо Москвы

В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального

Эхо Москвы05:30
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Lenta.ru05:49
ТАСС

Песков назвал недопустимыми намеки на причастность властей России к ситуации с Навальным

ТАСС05:49
Интерфакс

Песков назвал недопустимыми намеки на причастность Москвы к отравлению Навального

Интерфакс06:07
Газета.Ru

Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным

Газета.Ru05:25
РБК

Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном

РБК05:18

Офис Зеленского назвал причину отказа от инспекции позиций в Донбассе

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что отказ от инспекции поселка Шумы в Донбассе связан с нежеланием представителей ДНР и ЛНР дать разрешение на аналогичные проверки на их территории, передает ТАСС.
Офис Зеленского назвал причину отказа от инспекции позиций в Донбассе
Аргументы и Факты09:40

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.
RT на русском08:44
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В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
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