Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном
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В Кремле считают намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах госсекретаря США Майка Помпео.В источнике
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