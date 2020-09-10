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RT на русском
RT на русском

Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

В Кремле считают намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах госсекретаря США Майка Помпео.В источнике
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Эхо Москвы

В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального

Эхо Москвы05:30
Интерфакс

Песков назвал недопустимыми намеки на причастность Москвы к отравлению Навального

Интерфакс06:07
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Lenta.ru05:49
ТАСС

Песков назвал недопустимыми намеки на причастность властей России к ситуации с Навальным

ТАСС05:49
RT на русском

Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

RT на русском06:31
Газета.Ru

Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным

Газета.Ru05:25
РБК

Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном

РБК05:18

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%.
Российская газета19:00
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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