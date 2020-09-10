В Кремле считают намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах госсекретаря США Майка Помпео.