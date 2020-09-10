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RT на русском
RT на русском

Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

В Кремле считают намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах госсекретаря США Майка Помпео.В источнике
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RT на русском

Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

RT на русском06:31
Российская газета

Песков: Намеки о причастности официальных лиц к ситуации с Навальным недопустимы

Российская газета06:11
Газета.Ru

Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным

Газета.Ru05:25
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Lenta.ru05:49
ТАСС

Песков назвал недопустимыми намеки на причастность властей России к ситуации с Навальным

ТАСС05:49
Интерфакс

Песков назвал недопустимыми намеки на причастность Москвы к отравлению Навального

Интерфакс06:07
РБК

Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном

РБК05:18

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35

Половина суицидов связана с потреблением алкоголя, считают в Минздраве

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — цитирует его ТАСС.
REGNUM07:32
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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