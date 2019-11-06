Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин предложил вернуться к специалитету при подготовке преподавателей русского языка
Интерфаксвчера в 11:16
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Гаджеты
Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
MobiDevices 07:54
Фигурное катание
Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики
В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
Нева Спорт 07:20
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Культура
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади
Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия
В Новотроицке задержан первый заместитель главы города
В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 04 ноября в 09:43
Политика
Индия попросила ускорить поставки С-400
Взгляд.ру 06:14
Политика
Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире
Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Экономика
Глава ФТС доложил Медведеву о перевыполненных планах
"В целом все задачи, которые были поставлены перед Федеральной таможенной службой, прогнозное задание выполнено по девяти месяцам на 102%, в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 280 млрд рублей", - сказал глава ФТС.
ТАСС 06:36
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Технологии
"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации
Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Экономика
Сечин анонсировал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года
«С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», - сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти»
Rambler News Service 04:16
Происшествия
В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:26
Шоу-бизнес
«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram
Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал вчера в 06:46
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое»
Анджелина Джоли, которая за последние несколько лет пережила двойную мастэктомию, удаление яичников и тяжелый развод с Брэдом Питтом, сказала, что на ее теле множество как видимых, так и невидимых шрамов, но это не мешает ей быть примером для своих детей.
ГЛАС.RU вчера в 11:02
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19