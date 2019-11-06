Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Москва 2406:51

Песков прояснил позицию Путина о бакалавриате и магистратуре

Life.ru07:30

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Известия05:45

В Кремле объяснили слова Путина о бакалавриате и магистратуре

РБК06:41

В Кремле уточнили вопрос о возвращении пятилетнего высшего образования

Газета.Ru05:48

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

РИА Новости07:13

Путин предложил вернуться к специалитету при подготовке преподавателей русского языка

Интерфаксвчера в 11:16
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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

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Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
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Ракету «Ангара-А5П» для корабля «Орёл» создадут в 2024 году – Рогозин

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Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики

В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
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Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Умер критик и литературовед Лев Аннинский

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Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
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Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Происшествия

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Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия

В Новотроицке задержан первый заместитель главы города

В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
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Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 04 ноября в 09:43
Политика

Индия попросила ускорить поставки С-400

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Политика

Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Экономика

Глава ФТС доложил Медведеву о перевыполненных планах

"В целом все задачи, которые были поставлены перед Федеральной таможенной службой, прогнозное задание выполнено по девяти месяцам на 102%, в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 280 млрд рублей", - сказал глава ФТС.
ТАСС 06:36
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Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Технологии

"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации

Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Экономика

Сечин анонсировал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года

«С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», - сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти»
Rambler News Service 04:16
Происшествия

В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:26
Шоу-бизнес

«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал вчера в 06:46
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства

Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
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Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
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Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
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Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое»

Анджелина Джоли, которая за последние несколько лет пережила двойную мастэктомию, удаление яичников и тяжелый развод с Брэдом Питтом, сказала, что на ее теле множество как видимых, так и невидимых шрамов, но это не мешает ей быть примером для своих детей.
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Общество

Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
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