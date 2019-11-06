Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гаджеты Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.

Фигурное катание Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Политика В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

Происшествия Михаила Светова вызвали на допрос в СК Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.

Энергетика «Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.

Армия и оружие Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Происшествия Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

Происшествия В Новотроицке задержан первый заместитель главы города В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.

Политика Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе» Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.

Политика Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Экономика Глава ФТС доложил Медведеву о перевыполненных планах "В целом все задачи, которые были поставлены перед Федеральной таможенной службой, прогнозное задание выполнено по девяти месяцам на 102%, в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 280 млрд рублей", - сказал глава ФТС.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Технологии "Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.

Экономика Сечин анонсировал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года «С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», - сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти»

Происшествия В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Космос «Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое» Анджелина Джоли, которая за последние несколько лет пережила двойную мастэктомию, удаление яичников и тяжелый развод с Брэдом Питтом, сказала, что на ее теле множество как видимых, так и невидимых шрамов, но это не мешает ей быть примером для своих детей.