Политика
РИА НовостиПутин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:43
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Путин предложил вернуться к специалитету при подготовке преподавателей русского языка
Интерфаксвчера в 11:16
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Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Происшествия
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката
В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Футбол
Хашманян официально возглавил сборную Армении
Ранее Хашманян возглавлял тренерский мостик футбольного клуба "Алашкерт", так же он работал с юношеской сборной страны.
Sport.ru 10:59
Технологии
Смарт-телевизоры Nokia становятся реальностью
Говорится, что Flipkart организует разработку, местное производство и продажи смарт-телевизоров Nokia.
3DNews 08:59
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства
До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Экономика
Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд
По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 08:01
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 08:24
Футбол
Кутепов пропустит из-за травмы около месяца
Защитник «Спартака» Илья Кутепов, получивший повреждение в матче 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:1), выбыл из строя на 3-4 недели.
Матч ТВ 10:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка из-за травли
Известная певица Наташа Королева рассказала о том, как она лишись ребенка из-за травли.
Дни24 09:43
Гаджеты
Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками
Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.
N+1 07:31
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Здоровье
Эти продукты помогут победить артрит
По мнению специалистов, помочь людям с артритом может батат, поскольку в нем много бета-каротина и витаминов, а также клетчатки и минералов, пишет «МК в Волгограде.ру».
Крестьянская жизнь 09:25
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар вчера в 04:08
Политика
Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
Газета.Ru 10:40
Политика
В США призывали признать Крым российским
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад отмечает, что большая часть населения Крыма всегда была русскоязычной и сами жители полуострова всегда считали себя частью России.
Русская Планета 02:56
Общество
СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и Mastercard.
РБК вчера в 18:14
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Происшествия
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК
Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать российского топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, ранее задержанного в Италии.
Российская газета 07:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Кино
Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским
Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
Uznayvse.ru 09:01
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил свою возлюбленную
Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
Uznayvse.ru вчера в 06:48