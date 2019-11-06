Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте.

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

Политика Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Происшествия В Кемерове совершено покушение на известного адвоката В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.

Футбол Хашманян официально возглавил сборную Армении Ранее Хашманян возглавлял тренерский мостик футбольного клуба "Алашкерт", так же он работал с юношеской сборной страны.

Технологии Смарт-телевизоры Nokia становятся реальностью Говорится, что Flipkart организует разработку, местное производство и продажи смарт-телевизоров Nokia.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Политика В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.

Экономика Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.

Футбол Кутепов пропустит из-за травмы около месяца Защитник «Спартака» Илья Кутепов, получивший повреждение в матче 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:1), выбыл из строя на 3-4 недели.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка из-за травли Известная певица Наташа Королева рассказала о том, как она лишись ребенка из-за травли.

Гаджеты Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Здоровье Эти продукты помогут победить артрит По мнению специалистов, помочь людям с артритом может батат, поскольку в нем много бета-каротина и витаминов, а также клетчатки и минералов, пишет «МК в Волгограде.ру».

Авто Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот» Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.

Политика Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.

Политика В США призывали признать Крым российским Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад отмечает, что большая часть населения Крыма всегда была русскоязычной и сами жители полуострова всегда считали себя частью России.

Общество СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и Mastercard.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Происшествия Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать российского топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, ранее задержанного в Италии.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Кино Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».