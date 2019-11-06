Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте.

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Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

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