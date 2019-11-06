Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:43

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