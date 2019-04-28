Коронавирус
РИА НовостиПесков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ
Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Общество
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Политика
Песков рассказал, какие компании первыми претендуют на госпомощь
Компании, увольняющие людей, не смогут в первую очередь претендовать на государственную помощь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
В России могут временно заморозить индексацию цен на газ
«ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении.
Общество
Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Фигурное катание
Зарубежные СМИ ошибочно сообщили о допинге у фигуристки Степановой
Политика
Песков уточнил позицию России по нефти
Песков добавил, что все детали будут обсуждаться уже в ходе рабочего процесса на телеконференции, так что осталось ее дождаться.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Здоровье
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пенсионеров и детей
В четверг, 9 апреля, в Башкирии вводится комендантский час для людей старше 65 лет и детей.
Экономика
В России могут подорожать продукты
По данным Руспродсоюза, которыми в ведомстве поделились с Известиями, поставщики продуктов питания предупредили о повышении закупочных цен на продовольственные товары.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Общество
В Севастополе режим самоизоляции будет продлен до 19 апреля
1 апреля зараженный мужчина прилетел из Москвы.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Политика
Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
Экономика
Путин предложил новые меры поддержки предприятий
В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.
Политика
Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус
Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Крыму за взятку арестованы сотрудники Госстройнадзора
Сотрудники стройнадзора были задержаны после получения ими первой суммы взятки. По ходатайству следствия обвиняемые арестованы.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.