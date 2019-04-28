Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

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