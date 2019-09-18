"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

Как выяснилось позже, воздух уходил через двухмиллиметровое отверстие. Через некоторое время специалисты на Земле сделали вывод, что корпус был просверлен.

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