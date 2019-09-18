Космос
Телеканал Санкт-Петербург«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Как выяснилось позже, воздух уходил через двухмиллиметровое отверстие. Через некоторое время специалисты на Земле сделали вывод, что корпус был просверлен.
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с чего всё началось
"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.РИА Новостивчера в 06:35
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Газета.Ru 08:47
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Пятый канал 16 сентября в 15:37
Происшествия
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Известия вчера в 12:40
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Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
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Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.
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Эхо Москвы вчера в 22:07
Экономика
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9111.ru 09:11
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Интерфакс 06:32
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В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
Главный педиатр Минздрава по Северо-Западному федеральному округу Елена Булатова в беседе с News.ru высказала точку зрения, что первые позиции регионов по заболеваемости среди детей могут объясняться их географическим расположением и климатическими условиями, а также хорошей диагностикой болезней.
News.ru 01:20
Происшествия
СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут
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RT на русском 07:54
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Технологии
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Россияне используют мессенджеры чаще, чем традиционную голосовую связь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
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Super.ru 09:05
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В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня
В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.
Российская газета 07:38
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
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France Football учредил награду имени Льва Яшина
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ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
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Экономика
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Полиграф.Медиа 08:44
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
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В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры
В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
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Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
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Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
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