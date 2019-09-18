Космос

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Как выяснилось позже, воздух уходил через двухмиллиметровое отверстие. Через некоторое время специалисты на Земле сделали вывод, что корпус был просверлен.
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с чего всё началось

«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новостивчера в 06:35

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О происхождении «дырки» в «Союзе» доложено руководству страны

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Источник: президенту сообщили причины появления отверстия в «Союзе»

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ТАССвчера в 07:00

Путину доложили о причинах появления дыры в обшивке «Союза»

URA.Ru05:58
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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