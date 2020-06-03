Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Трамп захотел заключить ядерный пакт с Россией

URA.Ru10:51

Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

РБК11:31

В Кремле оценили заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Газета.Ru13:19

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Коммерсантъ11:12

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

RT на русском11:46

Песков прокомментировал заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

РИА Новости11:01

Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией

Lenta.ru10:32
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество

Аналитик предрек России новую модель потребления

Российский рынок продуктов питания после пандемии ждет новая модель потребления, считает гендиректор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
ФАН 20:34
1
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
580
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
2K
Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
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Происшествия

В Братске поезд насмерть сбил человека

В жилом районе Энергетик Братска поезд насмерть сбил человека, сообщает ТК «Город».
Твой Иркутск 20:30
3
Происшествия

Кроссовер Mazda Levantе врезался в фонарный столб в центре Читы

Водитель Mazda Levantе в ночь на 4 июня врезался в фонарный столб на улице Ленина в Чите. При столкновении он также снёс забор.
Zabnews.ru 21:13
Происшествия

Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму

Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
1,2K
Здоровье

ВОЗ не спешит с оценкой работы Минздрава РФ в борьбе с коронавирусом

Уровень смертности в России не является показателем работы системы здравоохранения в стране, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 3 июня в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос о низкой смертности от коронавируса в России, Клюге отметил, что на смертность влияет много факторов.
ИА Красная Весна 18:14
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 07:24
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Экономика

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2,2K
Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
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Футбол

Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий в составе «Бешикташа» на правах аренды, рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в своей карьере.
Чемпионат 19:01
Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 46 носителей коронавируса

REGNUM вчера в 23:00
127
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Evo-rus.com 15:16
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Кино

HBO опубликовал новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

REGNUM 15:44
Политика

The Washington Post (США): как бы западные СМИ писали о Миннеаполисе, будь он в другой стране (The Washington Post)

В последние годы ситуация с правами и свободами в США при режиме Дональда Трампа ухудшается, и международное сообщество бьет тревогу.
ИноСМИ 13:42
1
Гаджеты

Представлен список iPhone, которые получат iOS 14

Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
8
Музыка

Российская группа Little Big получила премию «За самый трэшевый клип»

Виновник торжества - клип на песню Go Bananas, обошедший в данной номинации видео на трек Ballern немецкого дуэта Die Atzen и клип на Kolo kolo от K-pop-коллектива Balming Tiger.
Российская газета 01 июня в 06:28
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Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
20
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Финансы

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

Как предупреждает Энгландер, в таком случае США столкнутся с резким падением курса доллара, а когда именно это произойдет — зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.
РИА Новости вчера в 01:00
2
Экономика

В мире появилась новая экономическая «горячая точка»

«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
Lenta.ru 20:01
Армия и оружие

Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона

Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским с поддержанием порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
REGNUM 20:42
Происшествия

В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера

СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
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Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
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