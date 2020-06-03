Политика
ИзвестияПесков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Читать в источнике
Оценить315
с чего всё началось
Ранее американский лидер в интервью радио Fox заявил о своем желании заключить "ядерный пакт" с Москвой. По его словам, "безопасный атом" — "самая большая проблема, которая есть в мире".РИА Новости11:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
В Норильске идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов
Северный город 02:40
Происшествия
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Московский Комсомолец 13:10
Наука
Выживаемость коронавируса при жаре раскрыта
В одном из исследований, проведенном в больнице Маунт Обери в США, было выяснено, как при жаре и при повышенном УФ-излучении замедляется распространение коронавируса.
Evo-rus.com 06:58
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Футбол
Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.
Metaratings 10:42
Общество
В Калининградской области ввели продуктовые карточки для безработных
В Калининградской области появились "продуктовые карты" для жителей региона, потерявших работу в связи с коронавирусом.
DP.RU 11:30
Политика
США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям
Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну.
РБК 12:53
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими в США
Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru вчера в 09:31
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара попала в засаду у столицы Ливии Триполи.
Lenta.ru 05:45
Здоровье
Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом
Министерство здравоохранения РФ выпустило новый перечень рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса.
Live24 10:09
Кино
«Дэдпул 3» может лишиться R-рейтинга и стать семейным фильмом
Студии Marvel и Disney могут изменить рейтинг третьей части фильма о Дэдпуле, опустив его с 17+ до 13+.
Культуромания 12:31
Политика
Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.
РИА Новости 10:48
Интернет
К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей
Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ 07:31
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru 03:46
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Общество
Ежедневно в Петербурге госпитализируют по 750 человек
В Северной столице каждый день госпитализируют около 750 человек, примерно столько же или чуть больше выписывают.
Росбалт 12:17
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Транспорт
В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска
Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Футбол
Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег
Уже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина.
BetOn 11:46
Армия и оружие
В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 10:16
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13