Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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с чего всё началось

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном пакте с Россией

Ранее американский лидер в интервью радио Fox заявил о своем желании заключить "ядерный пакт" с Москвой. По его словам, "безопасный атом" — "самая большая проблема, которая есть в мире".
РИА Новости11:01

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Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

RT на русском11:46

Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

РБК11:31

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Коммерсантъ11:12

В Кремле оценили заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Газета.Ru13:19

Трамп захотел заключить ядерный пакт с Россией

URA.Ru10:51

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном пакте с Россией

РИА Новости11:01

Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией

Lenta.ru10:32
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество

В Норильске идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Северный город 02:40
Происшествия

В Петербурге женщина умерла после пластической операции

Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Московский Комсомолец 13:10
Наука

Выживаемость коронавируса при жаре раскрыта

В одном из исследований, проведенном в больнице Маунт Обери в США, было выяснено, как при жаре и при повышенном УФ-излучении замедляется распространение коронавируса.
Evo-rus.com 06:58
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Футбол

Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.
Metaratings 10:42
Общество

В Калининградской области ввели продуктовые карточки для безработных

В Калининградской области появились "продуктовые карты" для жителей региона, потерявших работу в связи с коронавирусом.
DP.RU 11:30
4
Политика

США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну.
РБК 12:53
9
Происшествия

Полицейские встали на колени перед протестующими в США

Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru вчера в 09:31
67
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара попала в засаду у столицы Ливии Триполи.
Lenta.ru 05:45
13
Здоровье

Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом

Министерство здравоохранения РФ выпустило новый перечень рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса.
Live24 10:09
13
Кино

«Дэдпул 3» может лишиться R-рейтинга и стать семейным фильмом

Студии Marvel и Disney могут изменить рейтинг третьей части фильма о Дэдпуле, опустив его с 17+ до 13+.
Культуромания 12:31
Политика

Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.
РИА Новости 10:48
1
Интернет

К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей

Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ 07:31
10
Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru 03:46
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Общество

Ежедневно в Петербурге госпитализируют по 750 человек

В Северной столице каждый день госпитализируют около 750 человек, примерно столько же или чуть больше выписывают.
Росбалт 12:17
3
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
33
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Актуальные Новости 11:08
66
Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
68
Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
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Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
1,9K
Транспорт

В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска

Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
38
Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
9
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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Футбол

Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег

Уже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина.
BetOn 11:46
Армия и оружие

В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 10:16
1
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
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