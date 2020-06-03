Ранее американский лидер в интервью радио Fox заявил о своем желании заключить "ядерный пакт" с Москвой. По его словам, "безопасный атом" — "самая большая проблема, которая есть в мире".

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

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