Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

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Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Происшествия В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.

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Религия День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Политика Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.