Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
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Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым

RT на русском05:34

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину

Известия05:34

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости04:39

Песков: Зеленский должен не руку жать Путину, а выполнять Минские соглашения

Газета.Ru04:56

Песков ответил на условие Зеленского пожать руку Путину в обмен на Крым

Lenta.ru04:39

Песков: Зеленскому для решения проблемы Донбасса надо не руку жать, а выполнять «Минск-2»

ТАСС05:07

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

РБК04:35
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Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

RT на русском 07:27
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Гаджеты

Microsoft показала новые логотипы для Windows 10X

Microsoft показала новый логотип для Windows 10X, который разработчики могут распространить и на Windows 10.
Актуальные Новости 02:10
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии

С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.
ПензаИнформ 06:53
Авто

Появилась детальная информация о «Русском Прадо»

Новые автомобили 07:33
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости 05:15
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

Стало известно, как полицейские вычислили стрелка, убившего девушек на Уктусе

Информированный источник E1.RU в правоохранительных органах рассказал о том, как полицейским удалось выйти на убийцу двух девушек, отдыхавших на Уктусе.
Екатеринбург Онлайн 06:21
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:22
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым вчера в 06:29
Футбол

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс 06:45
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Авто

Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России

Актуальные Новости вчера в 11:48
Политика

Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
Известия 06:45
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РИА Новости 05:14
Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Piter.tv 04:46
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Армия и оружие

США заключили с Чехией контракт на поставку 12 вертолетов за $650 млн

Глава Пентагона Марк Эспер и чешский министр обороны Лубомир Метнар подписали в четверг соглашение о поставке Чехии 12 вертолетов на сумму порядка $650 млн.
ТАСС вчера в 19:02
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Общество

Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей

Российская газета 06:17
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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