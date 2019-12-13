Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
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Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»
В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Гаджеты
Microsoft показала новые логотипы для Windows 10X
Microsoft показала новый логотип для Windows 10X, который разработчики могут распространить и на Windows 10.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии
С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.
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Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Происшествия
Стало известно, как полицейские вычислили стрелка, убившего девушек на Уктусе
Информированный источник E1.RU в правоохранительных органах рассказал о том, как полицейским удалось выйти на убийцу двух девушек, отдыхавших на Уктусе.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Футбол
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Авто
Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России
Политика
Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин
Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Армия и оружие
США заключили с Чехией контракт на поставку 12 вертолетов за $650 млн
Глава Пентагона Марк Эспер и чешский министр обороны Лубомир Метнар подписали в четверг соглашение о поставке Чехии 12 вертолетов на сумму порядка $650 млн.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Общество
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.