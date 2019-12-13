Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

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