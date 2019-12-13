Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
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Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным

Газета.Ru07:46

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости04:39

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину

Известия05:34

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

РБК05:24

Песков: Зеленскому для решения проблемы Донбасса надо не руку жать, а выполнять «Минск-2»

ТАСС05:07

Песков ответил на условие Зеленского пожать руку Путину в обмен на Крым

Lenta.ru04:39

Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым

RT на русском05:34
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Политика

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Политика

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Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
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Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке

На сегодняшний день искусственное снижение ипотечной ставки является опасным, однако заниматься этим вопросом всё равно необходимо.
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Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
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США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
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Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
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Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
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Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
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Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Назван организатор убийства Шеремета

Украинское следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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