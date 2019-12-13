Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
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Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Политика
Корреспондента НТВ не пустили на Украину
Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Музыка
Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва
Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
На сегодняшний день искусственное снижение ипотечной ставки является опасным, однако заниматься этим вопросом всё равно необходимо.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Биатлон
Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии
Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла
Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоило усиление России и Китая
Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
Футбол
Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно
Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Политика
Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
Происшествия
Пожар на складе в Москве локализован
Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Назван организатор убийства Шеремета
Украинское следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.