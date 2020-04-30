Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев. 23

Общество В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703 В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Энергетика Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума Мировой спрос на энергоресурсы на фоне пандемии в 2020 году сократится на 6% — и это будет сильнейшим спадом потребления за последние 70 лет, следует из нового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). 3

Общество В российском регионе прошел черный дождь В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».

Общество Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. 1K

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 354

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 339

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 19

Общество Назван максимальный срок закрытия границ России Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России. 2

Политика Контактная группа определит новую дату прекращения огня в Донбассе Руководители МИД стран "нормандской четверки" договорились о том, что контактная группа по урегулированию в Донбассе должна определить новую дату прекращения огня в регионе.

Происшествия Убийца из BlaBlaCar признался в убийстве, совершенном в Протвино В самом конце декабря 2018 года Чикирев признался в убийстве женщины.

Общество Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Сбербанк собрал более 3 млрд рублей разработку вакцин от коронавируса, производство лекарств против COVID-19 и создание условий их доступности для граждан России. 1

Экономика Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса. 1

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках. 6

Экономика Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов. 40

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,5K