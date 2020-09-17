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Вести.Ru
Вести.Ru

Песков прокомментировал слухи о новых ограничениях из-за коронавируса

В Кремле прокомментировали слухи о новых ограничениях по коронавирусу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что оснований для этого нет.В источнике
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ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАССвчера в 06:14
РБК

Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РБКвчера в 05:45
Коммерсантъ

Кремль: обсуждений возвращения карантина сейчас нет

Коммерсантъвчера в 06:01
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

RT на русскомвчера в 05:58
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РИА Новостивчера в 05:50
Известия

В Кремле опровергли слухи о возможности возвращения режима самоизоляции

Известиявчера в 06:06
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфаксвчера в 05:45

Агент Гарета Бэйла подтвердил переход игрока в «Тоттенхэм»

Агент 31-летнего валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла подтвердил испанскому изданию AS, что окончательные детали перехода его клиента в лондонский «Тоттенхэм Хотспур» урегулированы.
Чемпионат20:02

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Боярский сомневается, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал популизмом слова генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, заявившего, что «красно-белые» собираются «бросить перчатку» петербургскому коллективу в новом сезоне.
RT на русском18:59
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

В Совфеде по итогам выборов появится порядка 20 новых сенаторов

Порядка 20 новых членов Совета Федерации придут в верхнюю палату парламента по итогам прошедших выборов в регионах, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
ТАССвчера в 11:39
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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