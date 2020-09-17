Песков прокомментировал слухи о новых ограничениях из-за коронавируса
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В Кремле прокомментировали слухи о новых ограничениях по коронавирусу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что оснований для этого нет.В источнике
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