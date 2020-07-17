Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

Превращение Айя-Софии в мечеть не скажется на отношениях России и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 июля.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Песков о превращении Айя-Софии в мечеть: туристы от этого выиграют

Вести.Ru05:12

Песков считает, что российские туристы выиграют от смены статуса собора Святой Софии

ТАСС05:04

Песков оценил решение Турции по собору Святой Софии

РИА Новости04:35

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

Известия04:43

Песков уверен в неизменности отношений РФ и Турции на фоне изменения статуса Святой Софии

Интерфакс05:35

В Кремле заявили, что российские туристы только выиграют с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле

Эхо Москвы04:34

Песков прокомментировал превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Москва 2404:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
76
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
891
Общество

В Иркутской области восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Восемь человек получили 100 балльный результат по ЕГЭ: двое по информатике (Ангарск, Шелехов), шесть по литературе (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск), рассказали в министерстве образования Иркутской области, сообщает 17 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 03:27
1
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
76
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
1,2K
Общество

В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии

Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
50
Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
11
Происшествия

В московском метро пожилая женщина упала на рельсы и скончалась

Вести.Ru 04:36
4
Происшествия

В Башкирии обнаружили тело утонувшего мальчика

REGNUM 06:11
1
Общество

Песков дал совет тем, кто заболел

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше «не запускать» болезнь и не допускать начала пневмонии.
RT на русском 06:17
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
22
Происшествия

В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины

Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у которой позже были найдены их вещи, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 14:29
3
Политика

Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией

РИА Новости 04:12
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
37
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
71
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
829
Армия и оружие

США намерены наладить производство вооружения СССР

США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru вчера в 05:51
17
Игры

Трейлер с налётом ужасов к запуску обновления Desolation для No Man’s Sky

3DNews 04:52
1
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
1
Космос

Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

РИА Новости 14 июля в 11:33
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой

Поп-певец признался, что испытывает к Примадонне чувство любви и благодарности. Тем не менее, со слов Киркорова, они "не дружат домами".
iReactor 02:27
3
Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
17
Происшествия

В ДТП на Кумысной поляне пострадали три человека

По данным "ЧП Саратов", в ДТП пострадали три человека – водитель "Калины" и пассажиры обоих автомобилей.
Взгляд-инфо 05:54
Происшествия

Трое погибли в результате столкновения автомобилей с военной колонной

Известия 06:04
39
Политика

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
6
Происшествия

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод затопило во время ливня

На Ростов в пятницу утром обрушились ливень и град, подтопив множество городских территорий.
Rostov gazeta 04:25
2
Фигурное катание

Трусова на сборах восстановила все четверные прыжки и тройной аксель

«Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками», - рассказал тренер.
Аргументы и Факты 06:22
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
16
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
169
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное