Превращение Айя-Софии в мечеть не скажется на отношениях России и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 июля.

Общество В Иркутской области восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Восемь человек получили 100 балльный результат по ЕГЭ: двое по информатике (Ангарск, Шелехов), шесть по литературе (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск), рассказали в министерстве образования Иркутской области, сообщает 17 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства. 1

Общество Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии. 11

Общество Песков дал совет тем, кто заболел Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше «не запускать» болезнь и не допускать начала пневмонии.

Происшествия В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у которой позже были найдены их вещи, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. 3

Общество Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны). 71

Общество СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 17

Происшествия В ДТП на Кумысной поляне пострадали три человека По данным "ЧП Саратов", в ДТП пострадали три человека – водитель "Калины" и пассажиры обоих автомобилей.

Политика Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений. 6

Фигурное катание Трусова на сборах восстановила все четверные прыжки и тройной аксель «Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками», - рассказал тренер.

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 169