Политика
ИзвестияПесков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
Раньше билеты были достаточно дорогими, поэтому такой расклад можно считать везением, отметил он. 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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Более того, я вам скажу: в Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход будет бесплатный. В этом плане наши туристы выиграют. При этом, конечно же, как православные, мы с уважением относимся к позиции нашего патриарха.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 04:50
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Песков прокомментировал решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть
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