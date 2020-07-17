Более того, я вам скажу: в Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход будет бесплатный. В этом плане наши туристы выиграют. При этом, конечно же, как православные, мы с уважением относимся к позиции нашего патриарха.

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