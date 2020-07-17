В девятом выпуске "Личных Связей" смотрите интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: о том, каково это, быть пресс-секретарём президента, как себя вести, когда задают провокационные вопросы, о реакции Владимира Путина на резонансные дела и стоит ли ждать второй волны коронавируса.

с чего всё началось

В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.

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