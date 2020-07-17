Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.
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с чего всё началось

Дмитрий Песков про фарт в жизни, конкретность Путина, эффективное правительство и светлое будущее

В девятом выпуске "Личных Связей" смотрите интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: о том, каково это, быть пресс-секретарём президента, как себя вести, когда задают провокационные вопросы, о реакции Владимира Путина на резонансные дела и стоит ли ждать второй волны коронавируса.
Авторадио04:00

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Песков о превращении Айя-Софии в мечеть: туристы от этого выиграют

Вести.Ru05:12

Песков считает, что российские туристы выиграют от смены статуса собора Святой Софии

ТАСС05:04

Песков оценил решение Турции по собору Святой Софии

РИА Новости04:35

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

Известия04:43

Песков уверен в неизменности отношений РФ и Турции на фоне изменения статуса Святой Софии

Интерфакс05:35

В Кремле заявили, что российские туристы только выиграют с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле

Эхо Москвы04:34

Кремль назвал пользу от превращения Святой Софии в мечеть

Московский Комсомолец04:44
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
1,2K
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
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Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

РИА Новости 02:01
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Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
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Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
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Наука

У побережья Калифорнии обнаружили «невидимых» глубоководных рыб

В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
Pravda.Ru 03:41
5
Общество

Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Общество

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
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Кино

Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Информация о первом днем съемок появилась в интернет-изданиях после того, как Том Холланд, который задействован в картине, разместил в своем Instagram фотографию со съемочной площадки с соответствующей подписью.
Evo-rus.com 07:33
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
3,2K
Происшествия

РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Известия вчера в 12:47
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Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве

Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
9
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

РИА Новости 06:38
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
1,4K
Общество

Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Взгляд.ру 07:50
Происшествия

Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
1
Религия

Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
64
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Происшествия

Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главу Буинского района республики Агляма Садретдинова арестовали.
Российская газета 07:05
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
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Здоровье

Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ России

Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр рассказал общественности о риске распространения бубонной чумы в стране.
ToDay News Ufa 07:55
Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Ввод в эксплуатацию трассы M12 "Москва-Казань" планируется к 2024 году, инвестиции составят 650 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Вести.Ru 05:24
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Технологии

«ВКонтакте» тестирует систему распознавания неприличных жестов

Rambler News Service 06:20
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,7K
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