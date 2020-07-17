Политика
ИзвестияПесков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.
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с чего всё началось
В девятом выпуске "Личных Связей" смотрите интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: о том, каково это, быть пресс-секретарём президента, как себя вести, когда задают провокационные вопросы, о реакции Владимира Путина на резонансные дела и стоит ли ждать второй волны коронавируса.Авторадио04:00
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Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
RT на русском 07:56
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
Наука
У побережья Калифорнии обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
Pravda.Ru 03:41
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Информация о первом днем съемок появилась в интернет-изданиях после того, как Том Холланд, который задействован в картине, разместил в своем Instagram фотографию со съемочной площадки с соответствующей подписью.
Evo-rus.com 07:33
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве
Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Общество
Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете
Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Взгляд.ру 07:50
Происшествия
Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
Религия
Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии
Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Происшествия
Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве
Бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главу Буинского района республики Агляма Садретдинова арестовали.
Российская газета 07:05
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
Здоровье
Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ России
Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр рассказал общественности о риске распространения бубонной чумы в стране.
ToDay News Ufa 07:55
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Ввод в эксплуатацию трассы M12 "Москва-Казань" планируется к 2024 году, инвестиции составят 650 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Вести.Ru 05:24
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Технологии
«ВКонтакте» тестирует систему распознавания неприличных жестов
Rambler News Service 06:20
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51