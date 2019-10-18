Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов. Об этом сообщило «РИА Новости». По словам Пескова, Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по этому вопросу.
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Дмитрий Песков
От Турции рассчитываем получить информацию.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ вчера в 17:22
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА "Новости"
 соглашение между США и Турцией в отношении операции "Источник мира" в Сирии.
Life.ruвчера в 17:26

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Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

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Песков высказался о решении США и Турции прекратить огонь в Сирии

Газета.Ruвчера в 17:18

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В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии

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Происшествия

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Армия и оружие

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Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Общество

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РБК вчера в 21:04
Политика

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Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
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В Перми с рабочим визитом находится полпред Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров 17 октября прибыл в Пермский край с рабочим визитом.
РБК Пермский край вчера в 05:07
Армия и оружие

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Политика

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Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

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Первый канал 00:04
Армия и оружие

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Военное обозрение вчера в 06:30
Экономика

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
Общество

В Росстате сообщили о сокращении населения России

Как сообщает ToDay News Ufa источник в Росстате, на 1 августа в России проживало 146,7 млн. человек.
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В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине

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Авто

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Автоновости дня вчера в 10:24
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Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
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«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения

В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Политика

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

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Газета.Ru вчера в 15:48
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

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Аргументы недели 16 октября в 09:17
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Политика

Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США

Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
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Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

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Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем

Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию, порадовав фанатов новым имиджем.
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