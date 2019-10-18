с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов. Об этом сообщило «РИА Новости». По словам Пескова, Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по этому вопросу.

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

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