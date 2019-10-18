Армия и оружие
ИзвестияПесков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов. Об этом сообщило «РИА Новости». По словам Пескова, Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по этому вопросу.
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От Турции рассчитываем получить информацию.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ вчера в 17:22
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА "Новости" соглашение между США и Турцией в отношении операции "Источник мира" в Сирии.Life.ruвчера в 17:26
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В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии
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