с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов. Об этом сообщило «РИА Новости». По словам Пескова, Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по этому вопросу.

Общество Россияне едят слишком много яиц В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Политика В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.

Экономика Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.

Происшествия На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.

Экономика Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.

Авто В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.

Политика Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».

Происшествия В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку "Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мечеть Бадшахи в Пакистане По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, венценосная чета встретилась с главным министром провинции Усманом Буздаром, а также посетила мечеть Бадшахи (мечеть падишаха) — вторую по величине в Пакистане.

Общество В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Футбол «Шахтер» — «Колос»: проверка огнем Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» принимает новичка турнира – «Колос» из Ковалевки.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Политика Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.