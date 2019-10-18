Армия и оружие

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии. «Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА "Новости"
 соглашение между США и Турцией в отношении операции "Источник мира" в Сирии.
Life.ruвчера в 17:26

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Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Life.ruвчера в 17:26

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

РИА Новости03:44

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Известиявчера в 20:20

В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии

Комсомольская правдавчера в 17:36

Песков ответил на сообщения о приостановке турецкой операции в Сирии

РБК04:34

Песков высказался о решении США и Турции прекратить огонь в Сирии

Газета.Ruвчера в 17:18

В Кремле прокомментировали договор США и Турции по Сирии

ТК Звездавчера в 17:04
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Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 16 октября в 18:33
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Здоровье

Елена Малышева назвала самые неэффективные лекарства от простуды

Знаменитая телеведущая и доктор Елена Малышева назвала самые неэффективные лекарства от простуды, которыми предпочитают лечиться россияне.
Актуальные Новости 06:21
Политика

На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США

Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград вчера в 11:43
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Здоровье

В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Происшествия

На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Общество

Протестующие каталонцы заблокировали собор Саграда-Фамилия в Барселоне

РБК 07:14
Шоу-бизнес

Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Происшествия

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

РИА Новости вчера в 23:18
Политика

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Интерфакс 05:57
Политика

Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 11:43
Происшествия

В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие

Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия вчера в 10:49
Политика

Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России

Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Коммерсантъ 07:43
Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

Чемпионат 06:53
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным новую фазу создания зоны безопасности в САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии во время визита в Сочи 22 октября.
Известия 07:47
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
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