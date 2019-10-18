Армия и оружие
Gazeta.SPbВ Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии. «Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА "Новости" соглашение между США и Турцией в отношении операции "Источник мира" в Сирии.Life.ruвчера в 17:26
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В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии
Комсомольская правдавчера в 17:36
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Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
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Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
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В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети
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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
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Политика
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Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
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Политика
Эрдоган обсудит с Путиным новую фазу создания зоны безопасности в САР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии во время визита в Сочи 22 октября.
Известия 07:47
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
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В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
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