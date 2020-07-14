Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Читать в источнике
Комментировать79
Дмитрий Песков
Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать, чтобы работать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 06:01

Подробнее о событии

Кремль потребовал не забивать инфопространство тем, что делает Путин с ручкой

Московский Комсомолец08:51

Кремль высказался о ручках Путина

Рамблер08:34

«Добрый знак!»: Путин раскрутил ручку на столе

Комсомольская правдавчера в 14:38

Почему Владимир Путин швырял и раскручивал ручку на недавних совещаниях

Русская Планета06:35

Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой

Газета.Ru06:01

Песков рассказал, как Путин использует ручку

News.ru07:15

Путин раскрутил на столе ручку во время заседания

URA.Ruвчера в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Кино

Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов

Телепрограмма 02:09
18
Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что возникновение второй волны COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности.
Деловое.ТВ 12 июля в 08:49
1,1K
Общество

Авиакомпания «Аэрофлот» отправила в Россию из Шанхая домашних животных

Авиакомпания «Аэрофлот» отправила в Россию из Шанхая домашних животных.
Эхо Москвы 09:07
Экономика

«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике

"Газпром" подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике.
Finam.Ru 09:09
Здоровье

Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
307
Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
1,9K
Общество

Роспотребнадзор Татарии предлагает открыть торговые центры и кафе

Казань, 14 июля 2020, 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита.
REGNUM 05:29
20
Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
Политика

Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
247
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,2K
Общество

Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа

Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
Московский Комсомолец 07:16
30
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
2
Кино

Съемки «Бэтмена» начнутся в сентябре с важным изменением

Popcornnews.ru 05:30
Общество

Сафронов не признает вину по делу о государственной измене

Задержанный бывший журналист и сотрудник Роскосмоса Иван Сафронов не признал вину на допросе по делу о государственной измене.
NewInform вчера в 10:30
869
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
103
Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Inc-news.ru 00:26
511
Общество

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
74
Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с Ховановым

Советский спорт 09:31
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
875
Происшествия

Трех участников акции у суда по делу «Сети» в Петербурге оштрафовали

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал троих участников акции, прошедшей 22 июня у здания военного суда, когда в нем оглашали приговор фигурантам по делу террористической организации "Сеть".
ТАСС 08:10
Политика

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31
443
Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ и проведут следующий сезон в ФНЛ

В прошлом сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли второе место.
Metaratings вчера в 09:40
1
Армия и оружие

Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе

RT на русском 07:11
582
Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
245
Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
56
Общество

Глава «Аэрофлота» представил Мишустину стратегию группы до 2028 года

По предыдущей стратегии к 2023 году "Аэрофлот" планировал довести свой годовой пассажиропоток до 100 млн человек (в 2019 году перевезено 60,7 млн) - теперь он рассчитывает, что к 2028 году показатель вырастет до 130 млн человек.
Интерфакс 06:04
Происшествия

В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка

Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное