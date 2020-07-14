Политика
Газета.RuПесков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать, чтобы работать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 06:01
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