Политика
Газета.RuПесков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать, чтобы работать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 06:01
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Кремль потребовал не забивать инфопространство тем, что делает Путин с ручкой
Московский Комсомолец08:51
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Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа
Специалист по продвижению продаж VisitFinland Александра Шахнович сообщила, что Финляндия готова открыть границы для туристов из России только при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом не будет превышать 8 случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Live24 05:55
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
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Политика
Эксперт заявил о желании Эрдогана возродить Османскую империю
Москва, 13 июля 2020, 15:23 — REGNUM Решение лишить собор Святой Софии статуса музея и вновь сделать объект мечетью укладывается в русло имперской политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
REGNUM вчера в 08:23
Экономика
Apple заплатила Samsung 950 миллионов долларов
В 2019 году компании пришлось заплатить Samsung 683 миллиона долларов по причине невыкупа всего объема произведенных OLED-панелей.
Lenta.ru 10:55
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Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС 08:57
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости вчера в 13:41
Общество
Сафронов не признал вины по делу о госизмене
Экс-журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался признавать вину в инкриминируемой ему государственной измене.
Политика Сегодня вчера в 10:31
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В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify
Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
TV Губерния вчера в 02:33
Политика
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хотела бы построить партнерские отношения с Москвой, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Интерфакс вчера в 14:06
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Общество
В Монголии подтвердили смерть 15-летнего мальчика от бубонной чумы
В Горном Алтае из-за чумы запретили охоту на сурков Шестой год подряд опасная инфекция перечеркивает планы охотников "Результат теста на полимеразную цепную реакцию показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", – сообщил представитель Минздрава Доржийн Нарангэрэл, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
АМИТЕЛ 04:57
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Политика
Володин пригрозил украинским политикам за слова о Крыме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил украинским политикам экстрадицией в Россию за слова о Крыме.
Lenta.ru 09:57
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке.
Известия 09:51
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Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
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Более 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство
Письмо подписали 83 миллионера.
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На единовременную выплату могут рассчитывать люди 1967 года рождения и рожденные раньше.
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«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией».
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