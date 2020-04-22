Коронавирус
Life.ruПесков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации".
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Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Политика
В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая.
Газета.Ru 12:12
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве
Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
Здоровье
Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных
Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Здоровье
Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Энергетика
Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ
Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
ПРАЙМ 12:51
Экономика
Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
Общество
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
РИА Новости 08:50
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Общество
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Экономика
Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы
Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы.
Авторадио 12:54