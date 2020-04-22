Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации".

Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей

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