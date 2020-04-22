Коронавирус

Life.ruLife.ruПесков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации".
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Кремль прокомментировал ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

ТАСС06:43

Кремль отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Lenta.ru05:51

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

RT на русском06:19

Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Life.ru06:09

В Кремле рассказали об истерике из-за нехватки средств защиты у врачей

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В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке средств защиты для врачей

РИА Новости05:59

Песков увидел истерику на фоне данных о нехватке средств защиты у врачей

РБК06:39
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Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Вести.Ru 08:11
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Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая.
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Общество

Врач назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
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Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве

Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Здоровье

Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом

Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
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Энергетика

Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ

Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
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Экономика

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Lenta.ru 04:35
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Общество

Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

РИА Новости 08:50
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Общество

Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
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Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
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Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Экономика

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы.
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