Политика

Газета.RuГазета.RuПесков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал сообщения о том, что Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму, передает корреспондент "Газеты.Ru". Он назвал информацию преждевременной.
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с чего всё началось

Спасательный округ

За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.
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Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
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