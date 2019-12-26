Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию в этой стране, но попытки помогать находить решение проблемы приветствуются.

с чего всё началось

Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию об участии граждан России в военном конфликте.

Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии

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