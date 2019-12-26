Политика

REGNUMREGNUMПесков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии

Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию об участии граждан России в военном конфликте.
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с чего всё началось

Песков заявил, что Россия против вмешательства третьих стран в ситуацию в Ливии

Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию в этой стране, но попытки помогать находить решение проблемы приветствуются.
ТАСС04:49

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Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Ведомости06:02

Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии

РБК05:54

В Кремле прокомментировали информацию о наличии «российских наемников» в Ливии

Газета.Ru04:45

Песков назвал Ливию пристанищем для наемников из многих стран

Интерфакс05:16

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ05:04

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Московский Комсомолец04:50

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Lenta.ru05:49
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Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Российская газета 11:12
Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва главы района Воронежской области

REGNUM 08:21
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.
РБК 10:56
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Религия

РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
RT на русском 09:01
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Общество

Верховный суд объяснил отмену отказа привлечь к выплате детей должника

Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании "Альянс", которая осталась должна кредиторам, в том числе ФНС, более 311 млн руб. Пытаясь вернуть средства, налоговики решили привлечь к субсидиарной ответственности детей бывшего владельца "Альянса" Вадима Самыловского, которым тот делал дорогие подарки, в том числе недвижимость.
РБК 11:27
Авто

УАЗ создаёт кемпер на базе «Буханки»

Компания УАЗ – российский производитель внедорожников, грузовиков и микроавтобусов, создаёт кемпер на базе «Буханки».
Актуальные Новости 05:08
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:53
Общество

Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Газета.Ru 10:06
Общество

Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете

Женщины смогут выбрать себе дело по душе. Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию.
Российская газета 11:33
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru вчера в 09:58
Биатлон

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Чемпионат 05:43
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Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

REGNUM 10:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
РЕН ТВ 24 декабря в 11:26
Политика

Песков высказался об идее «нормандского формата» с Грузией

Напомним, «странной идеей» назвал идею переговоров в «нормандском формате», ранее высказанную президентом Грузии, сенатор Алексей Пушков 25 декабря.
Красная весна 06:53
Политика

Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании

РЕН ТВ 08:35
Политика

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Газета.Ru 08:07
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Гаджеты

Китай создал «национальные» универсальные процессоры

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Политика

Захарова назвала действия Таллина в отношении Sputnik травлей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей.
RT на русском 08:09
Общество

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
МК-Спорт 09:38
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Ведомости 09:11
Хоккей

Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира

РИА Новости 11:48
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Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

REGNUM 05:51
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
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