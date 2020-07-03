Политика
RT на русскомПесков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы. По его словам, в России не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и нет повода для беспокойства.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
RT на русском 07:12
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
Общество
ВШЭ опровергла сообщения СМИ о списках неблагонадежных преподавателей
Ранее издание Doxa, ссылаясь на слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова, сообщило, что руководство ВШЭ якобы собирается сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 - в Школе культурологии.
ТАСС 05:28
Здоровье
В Нижнекамске резко выросло число заболевших ОРВИ и пневмонией
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией в Нижнекамске выросла.
НТР 24 01:00
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Политика
Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Культура
Скончался старейший актер театра Российской Армии Александр Петров
ИА Красная Весна 06:35
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Общество
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов в годы ВОВ
Бастрыкин добавил, что живые свидетели, засекреченные архивы, судмедэкспертиза являются основными элементами работы следователей при работе по новым уголовным делам о преступлениях нацистов.
Московский Комсомолец 06:18
Политика
Талибы отреагировали на информацию о сговоре с Россией
Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отреагировали на информацию американских СМИ о возможном сговоре с Москвой для нападения на американских солдат.
Lenta.ru 06:31
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
Здоровье
Врач назвал основные причины появления мигрени
Запахи парфюма, голод, неправильное питание, стресс и неправильный режим сна являются причинами мигрени, рассказал доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов 3 июля в эфире телеканала «Россия 1». К продуктам питания, которые могут вызвать мигрень врач отнес сыр, шоколад и копчености.
ИА Красная Весна 02:49
Общество
ФСБ задержала членов подпольной ячейки исламистов в Карачаево-Черкесии
Пятеро членов запрещенной в РФ террористической исламистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.
ПолитРоссия 03:01
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне
Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
Evo-rus.com 30 июня в 05:04
Игры
Crytek отложила выход ремастера Crysis из-за утечек
Игромания.ру 01 июля в 11:09
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Общество
Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов
Программисты Twitter отмечают, что заменить сразу все термины во всех кодах невозможно.
РБК 05:28
Наука
Выявленная учеными часть пещеры «Таврида» постоянно увеличивается
Ученые, которые исследуют пещеру "Таврида", регулярно находят новые ходы, тем самым увеличивается ее изученная часть.
ИА Крыминформ 06:54
Здоровье
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Происшествия
Экс-начальника колонии на Алтае обвинили в помощи лидеру банды
Горно-Алтайск, 3 июля 2020, 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий.
REGNUM 00:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36