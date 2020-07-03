Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы. По его словам, в России не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и нет повода для беспокойства.

Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе

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