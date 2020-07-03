Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
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Кремль: причин для беспокойства по поводу уровня радиации нет

Коммерсантъ06:15

Кремль не увидел причин для беспокойства из-за уровня радиации у границ

РБК05:37

Песков не увидел причин для беспокойства в сообщениях о росте уровня радиации в странах Балтии

Интерфакс05:53

Песков прокомментировал новости о повышенной радиации

Вести.Ru05:45

Песков подтвердил отсутствие опасности от зафиксированного МАГАТЭ выброса радиации

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Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

РИА Новости05:37

Песков прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой

ТАСС05:22
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ВШЭ опровергла сообщения СМИ о списках неблагонадежных преподавателей

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Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма

Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
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Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
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В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Депутаты Германии объединились против США из-за «Северного потока-2»

Немецкие депутаты Тимон Греммельс и Маркус Тёнс заявили, что США могут ужесточить санкции против российского газопровода.
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Политика

В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина

Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
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Политика

Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка

По поручению главы страны, Минтруд подготовил законопроект, согласно которому при проведении конкурса на госдолжность у кандидатов будет проверяться знание русского языка.
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В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

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Ubisoft отложила релиз новой стратегической игры серии The Settlers

REGNUM 05:56
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Песков: Россия обсуждает открытие границ с другими странами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, однако конкретных решений еще принято не было, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
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Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается

Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
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Число россиян с ожирением выросло на 15,8%

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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

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Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
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Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме

Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
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Песков рассказал о будущем глав регионов с низкой явкой на голосовании

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ждет глав тех регионов, которые показали низкую явку на голосовании и невысокий процент одобрения поправок в Конституции.
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
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Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

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