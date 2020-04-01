Коронавирус
Народные новостиПесков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом. Он заявил, что президент Владимир Путин "исходит из того, что мы все в одной лодке".
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Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения, просто не обладаю такой информацией, но еще раз повторяю, что Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельMockva.ru 07:06
с чего всё началось
Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.Коммерсантъвчера в 18:35
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Песков прокомментировал возможное обращение Белоруссии за помощью по COVID-19
Московский Комсомолец06:21
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