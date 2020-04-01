Коронавирус

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
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Дмитрий Песков
Это общий вызов для всех, и бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно. Это касается абсолютно всех стран мира, а в случае, когда мы говорим о нашей братской стране Белоруссии, конечно, здесь ситуация особая.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЕвразия.Эксперт 07:24
с чего всё началось

Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи

Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.
Коммерсантъвчера в 18:35

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Кремлю неизвестно о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ06:38

Кремль рассказал о возможной помощи Минску в ситуации с COVID-19

РИА Новости06:12

Кремлю неизвестно о просьбах Минска к Москве помочь в борьбе с коронавирусом

ТАСС06:02

В Кремле ответили на сообщения о просьбе Белоруссии помочь из-за вируса

РБК07:38

Кремль отреагировал на возможность обращения Белоруссии за помощью

Lenta.ru06:11

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Известия06:43

Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru06:05
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Космос

Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны

Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Территория новостей 30 марта в 11:07
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество

В Петербурге приостановили работу табачные заводы

Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Газета.Ru 07:56
Армия и оружие

ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка

Сегодня.ру вчера в 11:40
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы

Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом

Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
ТАСС 08:34
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Общество

Пандемия коронавируса: Италия вышла на стабильный уровень заражения

Как ранее сообщал News Front, Россия направила в Италию 15 самолетов, которые доставили 8 врачебно-сестринских бригад, более сотни военных специалистов, в том числе и 32 военных медика.
Новостной фронт 08:00
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Общество

В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции

Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Рифей-Пермь вчера в 11:01
Энергетика

Bloomberg: Россия не стала наращивать добычу нефти

Россия пока не планирует увеличивать добычу нефти на фоне огромного переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в правительстве РФ.
Expert.ru 06:45
Общество

МИД: около 25 тысяч россиян хотят вернуться на родину

Около 25 тысяч российских граждан, находящихся за рубежом, изъявили желание вернуться на родину, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
РИА Новости 08:55
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня

Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий.
Gorod48 06:31
Общество

Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснили

Появившееся в Google Play приложение «Социальный мониторинг» для контроля за находящимися в изоляции москвичами было тестовым.
Lenta.ru 07:09
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 11:19
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости 30 марта в 18:32
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня вчера в 04:18
Энергетика

Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне

Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны.
Lenta.ru 07:44
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Общество

Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:21
Общество

В Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя

Согласно документу, с 1 апреля 2020 года и до отмены режима "Повышенной готовности" на всей территории Республики Башкортостан запрещается розничная продажа алкогольной продукции. с 18 часов до 10 часов по местному времени.
Кармаскалинская новь 06:17
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