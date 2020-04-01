Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.

с чего всё началось

Это общий вызов для всех, и бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно. Это касается абсолютно всех стран мира, а в случае, когда мы говорим о нашей братской стране Белоруссии, конечно, здесь ситуация особая.

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

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