Коронавирус
ИзвестияПесков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Читать в источнике
Оценить60
Это общий вызов для всех, и бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно. Это касается абсолютно всех стран мира, а в случае, когда мы говорим о нашей братской стране Белоруссии, конечно, здесь ситуация особая.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЕвразия.Эксперт 07:24
с чего всё началось
Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.Коммерсантъвчера в 18:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Космос
Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны
Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Экономика
В России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Армия и оружие
ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы
Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом
Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Общество
Пандемия коронавируса: Италия вышла на стабильный уровень заражения
Как ранее сообщал News Front, Россия направила в Италию 15 самолетов, которые доставили 8 врачебно-сестринских бригад, более сотни военных специалистов, в том числе и 32 военных медика.
Общество
В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции
Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Энергетика
Bloomberg: Россия не стала наращивать добычу нефти
Россия пока не планирует увеличивать добычу нефти на фоне огромного переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в правительстве РФ.
Общество
МИД: около 25 тысяч россиян хотят вернуться на родину
Около 25 тысяч российских граждан, находящихся за рубежом, изъявили желание вернуться на родину, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня
Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий.
Общество
Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснили
Появившееся в Google Play приложение «Социальный мониторинг» для контроля за находящимися в изоляции москвичами было тестовым.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Энергетика
Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне
Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Общество
Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя
Согласно документу, с 1 апреля 2020 года и до отмены режима "Повышенной готовности" на всей территории Республики Башкортостан запрещается розничная продажа алкогольной продукции. с 18 часов до 10 часов по местному времени.